Bonifici per riscattare investimenti inesistenti, ma l’operatore bancario si insospettisce e chiama la polizia: truffa interrotta

Truffa interrotta grazie all’intervento della Polizia di Stato e del dipendente di una filiale piacentina di un istituto bancario.

La truffa

Nella mattinata di ieri personale della Volante interveniva presso una filiale piacentina di un istituto di Credito, in quanto un dipendente segnalava che una persona anziana poteva essere stata vittima di una truffa.

Sul posto gli operanti hanno contattato l’anziano segnalato, un piacentino di 82 anni, il quale ha riferito di aver inizialmente notato sull’applicazione Facebook un’inserzione ritraente un’immagine del Presidente del Consiglio che prometteva guadagni a favore di versamenti di bonifici dall’importo iniziale di 250 euro.

Avendo necessità economiche, l’anziano si è fatto attrarre dall’iniziativa, effettuando il primo bonifico di 258 euro, come da istruzioni ricevute tramite e-mail. Successivamente ignoti lo hanno contattato sulla sua utenza telefonica mediante l’applicativo WhatsApp- L’interlocutore lo ha invitato a effettuare altri bonifici di somme più elevate. A quel punto l’anziano, non disponendo di tali somme, ha rifiutato l’offerta.

Dopo alcuni mesi, l’intermediario, tuttavia, lo ha ricontattato riferendogli che il capitale inizialmente da lui investito aveva fruttato circa 30.000 euro. Per riscattare tale somma, però, avrebbe dovuto effettuare un nuovo bonifico di 3.082 euro, fornendo altresì l’IBAN del beneficiario. Il malcapitato, pensando di poter poi riscattare quanto dovuto, ha aderito alla richiesta.

Successivamente l’interlocutore lo ha ricontattato nuovamente chiedendogli di effettuare un altro bonifico della somma di 5.523 euro, sempre al medesimo IBAN, con la promessa di poter riscattare il dovuto, operazione che l’anziano ha effettuato in attesa del guadagno.

L’intervento dell’operatore bancario

Passati pochi giorni i truffatori hanno chiesto all’anziano un nuovo bonifico di 7.500 euro, sempre con la medesima promessa, per cui lo stesso si è recato presso la filiale della sua banca. Ma il cassiere, viste tali transazioni sospette, ha chiesto l’intervento della Polizia, per fare chiarezza.

Sul posto gli operanti hanno accertato che l’anziano era stato truffato per una somma totale di quasi 9.000 euro, procedendo così a formalizzare la denuncia al fine di raccogliere elementi utili per le successive indagini volte ad identificare gli autori del reato.

