Ladri scatenati nella Bassa piacentina, cinque furti tentati in poche ore

Un’intera giornata di tentativi di furto scuote la zona di Monticelli d’Ongina e Castelvetro Piacentino, ma l’intervento tempestivo delle pattuglie dei carabinieri evita il peggio. Il 5 dicembre 2025, un’intera giornata di tentati furti ha colpito alcuni comuni della “Bassa Piacentina” (Monticelli d’Ongina, Castelvetro Piacentino e Cortemaggiore), segnando una serie di episodi che hanno suscitato preoccupazione tra i residenti.

Cinque tentativi di furto, tutti avvenuti nello stesso giorno, quasi tutti tra le 16:30 e le 19.30, hanno scosso la tranquillità di Monticelli d’Ongina e Castelvetro Piacentino, ma grazie alla prontezza e alla rapidità dell’intervento delle pattuglie dei carabinieri, i crimini sono stati sventati prima che i ladri potessero fare bottino.

Il primo colpo

La prima segnalazione è giunta già dal mattino intorno alle 7:30 da un parcheggio per mezzi pesanti a Monticelli d’Ongina, dove i malintenzionati avevano tentato di forzare un container, che era su un autoarticolato, rompendo i sigilli del portellone. Fortunatamente, i ladri non hanno portato via nulla, poiché il carico – composto da barattoli di vetro vuoti – non ha suscitato il loro interesse. L’autotrasportatore, che stava dormendo all’interno della cabina, non si accorse di nulla. L’intervento dei carabinieri ha consentito di documentare il tentativo di furto, ma senza danni materiali.

Intrusione in casa

Nel tardo pomeriggio, verso le 18:30, un altro episodio inquietante si è verificato sempre a Monticelli d’Ongina, dove alla centrale operativa è giunto l’allarme per un’intrusione in una casa familiare di via Osimo. I ladri avevano rotto una finestra e messo a soqquadro l’appartamento, ma grazie all’arrivo tempestivo di una pattuglia dei carabinieri della locale Stazione, che era in servizio di controllo del territorio, i malviventi non sono riusciti a portare via nulla e sono fuggiti a piedi verso i campi circostanti.

Poco dopo, questa volta nel comune di Castelvetro Piacentino, è stato segnalato un altro tentativo di furto in una casa privata. In questo caso, i ladri avevano infranto un vetro di una finestra, ma non erano riusciti a entrare completamente nell’abitazione, trovandosi costretti a fuggire a mani vuote.

Ladri sorpresi da un testimone

Alle 19:30 circa un altro tentativo di furto è accaduto ancora a Castelvetro Piacentino nella frazione San Giuliano, quando due individui, con il volto coperto, hanno cercato di scavalcare la recinzione di un’abitazione, ma sono stati sorpresi dalla voce di un testimone che li ha messi in fuga. I malintenzionati, che avevano tentato di entrare in un appartamento secondario, non sono riusciti a portare via nulla. L’arrivo dei carabinieri ha permesso di verificare che si trattava di un altro tentativo fallito di furto.

Tentato colpo in un negozio di ottica

Infine, in precedenza, nel primo pomeriggio, una segnalazione è arrivata da un negozio di ottica a Cortemaggiore, dove due individui avevano tentato di rubare dalla cassa, mentre uno distraeva il proprietario. Tuttavia, il titolare si è accorto della manovra sospetta e ha prontamente cacciato i ladri, che si sono dileguati prima che potessero compiere il furto. Nonostante il tentativo, nulla è stato asportato e i carabinieri hanno subito avviato i controlli nella zona.

Tutti gli episodi hanno avuto un comune denominatore: il tempestivo intervento dei Carabinieri, che, grazie alla loro vigilanza e alla pronta reazione, hanno impedito che i crimini si concludessero con il furto di beni o denaro. La giornata, che avrebbe potuto trasformarsi in un incubo per molte famiglie piacentine, si è conclusa senza danni gravi.

