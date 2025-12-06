Serie B – Bakery, a Desio con fiducia. Bazzoni: “Diamo continuità al nostro percorso” – AUDIO

Ritorno in campo in anticipo per Bakery Piacenza, impegnata nella serata di sabato 6 dicembre alle ore 20.30 in trasferta sul campo Rimadesio Desio.

Per i biancorossi è un momento positivo dopo la vittoria su LuxArm Lumezzane al PalaBakery e ora c’è tanta voglia di confermarsi anche lontano da casa. Le sensazioni della vigilia affidate all’assistente allenatore, Ludovico Bazzoni: “È stata una settimana affrontata con il sorriso, con la giusta fiducia dopo la bella vittoria contro Lumezzane. Per noi è stata una prestazione molto solida, al 100% per i primi tre quarti. Abbiamo anche analizzato ciò che dobbiamo migliorare in vista della partita contro Desio perché vogliamo dare continuità”.

La squadra di coach Giorgio Salvemini ha le idee chiare su cosa deve migliorare per provare a ripetersi: “Ci siamo concentrati sul mantenere il ritmo gara per tutti i 40 minuti e imporlo all’altra squadra. Desio attacca immediatamente nei primi secondi e quindi sarà importante farci trovare pronti sulle transizioni difensive. Dall’altra parte, in attacco vogliamo condividere bene il pallone”.

Sul parquet, Bakery troverà una squadra dal record al 50% preciso, 7 vittorie e 7 sconfitte fin qui per Rimadesio Desio: “Parliamo di un avversario dal grande talento offensivo, con esterni capaci di trovare il tiro dal palleggio e lunghi atipici capaci di creare situazioni scomode da difendere. Ma anche la difesa è solidissima, sa come togliere confort all’attacco avversario. Ci faremo trovare pronti”.

