“Sua figlia ha avuto un incidente, servono soldi”, ma la vittima 93enne non ci casca e il truffatore trova la polizia

L’attività di prevenzione e di campagna mediatica per cercare di sensibilizzare gli anziani sul tema delle truffe continua a dimostrare i propri effetti positivi. Ancora una volta le forze dell’ordine sono riuscite ad arrestare il classico truffatore di anziani.

Nello specifico, nel primo pomeriggio di ieri, la Squadra Mobile della Questura di Piacenza ha tratto in arresto in flagranza di reato un ladro che, spacciandosi per carabiniere, stava per imbrogliare una anziana donna piacentina di 93 anni.

La truffa telefonica

Attorno alle 14, l’anziana signora ha contattato il 113 spiegando che ignoti l’avevano chiamata: in particolare una persona si era spacciata dapprima per la figlia, che in finto stato di agitazione le aveva riferito di aver avuto un grave incidente stradale e la implorava di aiutarla; poi un soggetto si era spacciato per maresciallo dei carabinieri, riferendole che era necessario che la donna consegnasse al più presto soldi e gioielli come cauzione per evitare che la figlia finisse in carcere e che i preziosi le sarebbero stati restituiti il giorno successivo.

La donna inizialmente si è spaventata, credendo a quanto le era stato riferito. Ma in questo caso la fortuna ha giocato dalla parte della vittima. Già perché la vera figlia ha fatto rientro presso l’abitazione della madre poco dopo la telefonata. A quel punto le donne hanno avvertito la polizia comprendendo quanto stava accadendo.

La chiamata al 113

L’operatrice della Sala Operativa della Questura, immediatamente accortasi della gravità della situazione e dell’importanza di un prontissimo intervento, ha avvisato gli investigatori della Squadra Mobile che si sono precipitati a casa dell’anziana.

Il malfattore, presentatosi pochi minuti dopo presso l’abitazione dell’anziana qualificandosi come appartenente all’Arma dei Carabinieri, è stato quindi fermato ed arrestato dai poliziotti in borghese, appena varcata la soglia della casa dell’anziana. Il ladro è un 25enne proveniente dalla Campania, con precedenti per reati contro il patrimonio attuati anche mediante il metodo del finto Poliziotto o Carabiniere.

L’arresto

Il soggetto, terminati gli atti di rito, su disposizione del P.M. di turno della Procura di Piacenza è stato condotto in carcere a disposizione dell’A.G. procedente.

Sono in corso ulteriori indagini al fine di verificare il coinvolgimento dell’arrestato in eventuali altri reati predatori avvenuti a Piacenza o in province vicine, nonché per individuare ed assicurare alla giustizia i complici.

Nella medesima giornata si sono registrati altri due tentativi finalizzati ad imbrogliare donne anziane, avvenute con la medesima modalità, scongiurate grazie all’attenzione delle potenziali vittime che non sono cadute nel tranello, riuscendo a mettersi in contatto con i veri figli.