Volley, Serie B2 – Per la Rossetti Market Conad terzo posto al torneo di Albisola

Si chiude con un bel terzo posto l’avventura della Rossetti Market Conad al torneo di Albisola “Il sorriso di Ele”, che ha visto la formazione di Alseno perfezionare la forma in vista dell’esordio di sabato in B2 femminile.

Per le gialloblù allenate da Federico Bonini e Paolo Bergamaschi, una due giorni di gare intensa e ricca di set disputati, culminata con il ko per 2-1 nel derby piacentino di semifinale contro San Giorgio e il successo per 2-0 nella “finalina” contro le padrone di casa dell’Iglina Albisola. Il team del presidente Stiliano Faroldi torna a casa anche con un riconoscimento individuale: quello conquistato da Stefania Bernabè, eletta miglior opposta della manifestazione.

Sabato alle 20,30 la Rossetti Market Conad farà l’esordio nel girone E di B2 femminile sul campo di Soliera contro la Hydroplants Soliera 150.

Risultati

Finale 3-4° posto

IGLINA ALBISOLA-ROSSETTI MARKET CONAD 0-2

(19-25, 18-25)

Semifinale:

ROSSETTI MARKET-SAN GIORGIO 1-2

(28-30, 25-19, 10-15)

Primo turno:

ROSSETTI MARKET-RIMONT GENOVA 2-1

(17-25, 25-14, 15-10)

Girone:

ROSSETTI MARKET-CHIERI 2-1

(25-19, 25-23)

IGLINA ALBISOLA-ROSSETTI MARKET 2-1

(25-10, 17-25, 15-11)

ROSSETTI MARKET-VOLLEY ACADEMY PIACENZA 2-0

(25-18, 25-22)

Classifica finale

1° San Giorgio, 2° Chieri, 3° Rossetti Market Conad, 4° Iglina Albisola, 5° Rimont Genova, 6° Ascot Moncalieri, 7° Volley Academy Piacenza, 8° Mondial Clima Orago

Premi individuali

Miglior palleggiatrice: Giulia Creaco (Ascot Moncalieri)

Miglior opposta: Stefania Bernabè (Rossetti Market Conad)

Miglior centrale: Camilla Basso (Chieri), Chiara Marinucci (San Giorgio)

Miglior schiacciatrice: Giulia Brunasso (Iglina Albisola), Asia Alliotta (Chieri)

Miglior libero: Greta Galelli (San Giorgio).