Un altro argentino per i Lyons: Maximiliano Filizzola

La dirigenza di Via Rigolli aveva annunciato ancora delle aggiunte alla rosa bianconere, e a Piacenza è arrivato l’argentino Maximiliano Filizzola, utility back che va a completare il reparto arretrato a disposizione di Gonzalo Garcia.

Lo stesso tecnico dei Lyons conosce bene Filizzola, avendolo allenato al Marista Rugby Club di Mendoza, club di formazione di entrambi. Il ruolo preferito del nuovo acquisto bianconero è quello di centro, ma sa ricoprire ottimamente anche le posizioni di ala ed estremo, sfruttando le sue ottime skills manuali, la rapidità e la velocità nella corsa che lo rendono una concreta minaccia in attacco. Dotato anche di buon gioco al piede, può anche essere schierato come mediano d’apertura.

Classe 1996, Filizzola ha disputato l’ultima stagione nelle fila del Selknam, franchigia cilena della Super Liga sudamericana (la stessa squadra da cui proviene l’altro acquisto bianconero Santiago Portillo), e vanta 7 presenze con la Nazionale 7s Argentina tra il 2017 e il 2018. Il neo bianconero è in possesso di passaporto italiano, e la sua posizione è ancora da definire in conformità con le nuove norme sui giocatori stranieri iscrivibili a lista gara: attualmente andrebbe ad occupare il quarto ed ultimo slot a disposizione della squadra in gare ufficiali.

“Purtroppo il nostro reparto dei trequarti ha visto alcune defezioni a causa di scelte professionali di nostri ragazzi, in particolare di Massimiliano Borzone e Francesco Di Lucchio, e abbiamo deciso di intervenire per rinforzare la nostra linea arretrata. Riteniamo che Maximiliano Filizzola sia un’aggiunta ottima per la nostra rosa, che garantisce qualità importanti e funzionali al nostro gioco: velocità e manualità saranno due chiavi fondamentali per la nostra stagione, e Filizzola le incarna alla perfezione, abbinandole a una grande esperienza in relazione alla sua ancora giovane età. Inoltre il giocatore conosce bene il nostro Head Coach Gonzalo Garcia, il che ci dà un’ulteriore iniezione di fiducia in vista della prossima stagione e del suo rendimento.”

Nucci ha anche avuto l’occasione di fare il punto della situazione per quanto concerne il mercato bianconero

“Avendo completato gli slot per giocatori di formazione straniera ci siamo concentrati sul mercato italiano, alla ricerca di un’aggiunta per la nostra prima linea. Stiamo valutando alcuni profili e presto avremo importanti novità da annunciare. Dopo questa aggiunta potremo considerare il nostro mercato soddisfacente”.

Maximiliano FILIZZOLA: Centro/estremo/ala, Nato a Mendoza (ARG) il 2/4/1996, 175cm x 84kg