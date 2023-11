Un nuovo successo la Festa dei Mugnai al Mulino del Lentino

La “Festa dei Mugnai – Edizione 2023”, tenutasi domenica scorsa a Borgo Mulino Lentino di Alta Val Tidone, ha fatto nuovamente centro, confermandosi come uno degli appuntamenti ormai consolidati della vallata, capace di richiamare ogni anno tantissime persone, anche da fuori provincia e regione.

La manifestazione, giunta alla tredicesima edizione ed organizzata come sempre dall’Associazione “La Strada dei Mulini”, non ha deluso le aspettative dei partecipanti che, complice anche la splendida giornata, hanno potuto visitare il caratteristico borgo e partecipare ai vari appuntamenti previsti dall’evento.

All’interno del Museo dell’arte molitoria, unico nel suo genere a livello provinciale, è stato possibile assistere al funzionamento del molino e alla lavorazione del grano, anche attraverso i “molini in miniatura” realizzati da un artigiano locale. Nel Museo era inoltre esposta una “escursione fotografica sul Sentiero del Tidone”, in collaborazione con l’Associazione Sentiero del Tidone che manutiene e promuove il percorso naturalistico.

I partecipanti alla giornata hanno potuto visitare i vari stand allestiti per l’occasione degustando prodotti tipici locali a tema con l’iniziativa: polenta e batarö sono andati letteralmente a ruba, ma anche i salumi piacentini DOP e la zuppa di ceci sono stati distribuiti fino al tardo pomeriggio. Il tutto accompagnato dai vini piacentini DOC dei produttori dell’associazione, che ha organizzato anche un momento di degustazione dell’olio novello.

Per molti è stata un’occasione per acquistare biscotti, pasta e altri prodotti realizzati con grani antichi e farine particolari.

Durante il pomeriggio Don Silvio Cavalli, parroco di Turro e Podenzano e già socio dell’associazione “La Strada dei Mulini” ha impartito la benedizione della ruota e dei prodotti del mugnaio, ricordando l’importanza del pane come prodotto di sostentamento e come prodotto di condivisione.

A seguire l’intervento di Franco Albertini, Sindaco di Alta Val Tidone, Comune che ha patrocinato e sostenuto l’iniziativa: “Sono manifestazioni importanti, in cui si rinnovano le nostre radici, fatte di usanze, tradizioni, mestieri, che devono essere tutelate e valorizzate, perché in un’epoca di globalizzazione, ci permettono di guardare al futuro con maggiore consapevolezza di noi e del nostro portato. Ringrazio quindi l’Associazione “La Strada dei Mulini” e la famiglia Borghi che da tredici anni rinnovano in questi straordinari luoghi questa significativa manifestazione”. Alla giornata ha preso parte anche Simona Traversone, consigliere con delega al turismo del Comune di Alta Val Tidone.

Al termine del momento istituzionale, l’attesa consegna della targa dei “Maestri di Macina”, da parte del Comune Alta Val Tidone e dell’associazione “La Strada dei Mulini”, al Molino Agostini di Massignano, in provincia di Ascoli Piceno, rappresentato da Roberto Agostini, nipote di Emidio che nel 1940 iniziò l’attività. “Tradizioni antiche, processi innovativi”: con questo slogan il molino è stato promotore di una filiera del grano a km zero che ha coinvolto la zona marchigiana e del centro Italia che oggi vanta il primato europeo di coltivare 1 ettaro su 5 biologico.

Con 20 anni di esperienza nel settore BIO, il Molino ha ottenuto recentemente il pregiato certificato QM (unico molino in Italia), nel 2023 è diventato Ambasciatore dell’economia civile e dal 18 aprile è diventata società benefit, impegnandosi cioè a realizzare concrete azioni ispirate al bene comune.

Roberto Agostini ha ringraziato Fausto Borghi per l’accoglienza e per la targa, spendendo elogi per la Val Tidone, per il bellissimo Borgo Mulino Lentino e per la manifestazione, raccontando la sua esperienza e la tenacia e capacità di attuare sinergie sul territorio e di avere sempre una visione imprenditoriale e lungimirante in tutte le attività svolte.

Dopo la consegna della targa è intervenuto Renato Girometta, presidente dell’associazione “Pe ‘d fer” di Vicobarone di Ziano che ha accennato alla pubblicazione “La Cumedia del Dante ‘Lighieri”, ovvero la Divina Commedia tradotta in dialetto piacentino, da lui realizzata, di cui ha letto la parte introduttiva che ha destato molta curiosità tra i presenti.

A margine della manifestazione si è svolto il penultimo appuntamento di “Val Tidone Lentamente – Edizione 2023”, ciclo di escursioni a piedi organizzato da guide AIGAE: la camminata “Il Sentiero degli Spalloni”, già sold-out da diversi giorni, ha avuto un riscontro molto positivo tra i partecipanti che, grazie alla consueta maestria della guida Mirna Filippi, hanno percorso un anello con partenza proprio dal Borgo Lentino e hanno potuto scoprire alcuni riferimenti storici importanti della zona, dove un tempo non era insolito imbattersi tra brigantaggi e contrabbandi (da cui il nome degli spalloni, ovvero contrabbandieri).

In chiusura di manifestazione Fausto Borghi, presidente dell’associazione organizzatrice e padrone di casa, ha voluto ringraziare, unitamente alla moglie Antonella e ai figli Sara e Davide, il supporto da parte dell’Amministrazione e il prezioso contributo degli associati nella gestione dell’evento, invitando tutti ai prossimi appuntamenti del 2024, in maggio con “La giornata europea dei mulini storici” e a novembre con la nuova edizione della “Festa dei Mugnai”.