Volley, Serie B – La Canottieri Ongina all'”esame-Bombonera”

Una prova di maturità su un campo storicamente difficile. Domani alle 17 alla “Bombonera” di San Martino in Rio (Reggio Emilia) la Canottieri Ongina sfiderà i padroni di casa dell’Ama nell’ottava giornata d’andata del girone D di serie B maschile. Il match metterà di fronte due squadre appaiate in classifica a quota 10 punti, con i reggiani che tornano in campo dopo aver osservato il turno di riposo, mentre i gialloneri piacentini sono reduci dal 3-0 casalingo nel derby contro Gas Sales Volley.

Classifica

Kerakoll Sassuolo 17, Viadana Volley, Arredopark Dual Caselle 14, National Transports Villa d’Oro, Kema Asola Remedello 12, Volley Veneto Benacus, Ama San Martino, Canottieri Ongina, Modena Volley 10, Univolley Carpi, Malagoli-Tensped 6, Gas Sales Volley 3, Moma Anderlini Modena 2.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Volley Canottieri Ongina.