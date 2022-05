“Un  nvud da  l’america” in scena al President il 14 maggio

Si conclude sabato 14 maggio alle ore 21 al Teatro President la Rassegna dialettale promossa dalla Famiglia Piasinteina con la Compagnia Filodrammatica Ancaranese che presenta “Un nvud da l’america”, commedia dialettale in tre atti scritta da Valerio Fiorini e tradotta da Giorgio Tosi, con la regia di Lucia MOlaschi..

La rassegna dialettale è dedicata a Valente Faustini nel centenario della morte (1922-2022) e realizzata con il contributo del bando del Comune di Piacenza “Piacenza riparte con la cultura”.

Un nvud da l’america”

La divertente commedia si svolge in casa di Giocondo Pedrini, ex capomastro, oggi piuttosto benestante, la moglie Felicina si oppone drasticamente al fidanzamento della figlia Laura con Giovanni, ritenuto da lei un “semplice impiegatello comunale”. Questo matrimonio non si deve fare! Laura non demorde e… d’accordo con il fratello e l’amica del cuore, convince Giovanni a fingersi il figlio dello zio, che partì per l’America vent’anni prima.

Giovanni, in casa Pedrini, reciterà il ruolo del nipote americano e corteggerà Laura; fingerà di innamorarsi di lei e Felicina sarà contentissima che, la figlia sposi il ricchissimo cugino d’America.

La faccenda si complica quando arriva il vero nipote…

A questo punto nella commedia ci saranno intrecci esilaranti e divertenti, una commedia dove gli equivoci si intrecciano tra ilarità e risate.

Personaggi ed interpreti; Giocondo, ex titolare d’impresa edile, in pensione: Adriano Rettagliati; Felicina, sua moglie: Bruna Molaschi; Berta, amica di Felicina: Giuliana Marenghi; Rita, la domestica di casa: Piera Corotti; Alba, figlia di Berta, amica di Laura: Chiara Facchini; Laura, figlia di Giocondo e Felicina: Manuela Davoli o Fausta Schiavi; Nino, fratello di Laura: Stefano Lorenzoni; Luciano Milani, un cameriere: Paolo Benaglia; Giovanni, innamorato di Laura: Gianluca Facchini; Giuseppe Pedrini, il nipote americano; Matteo Marchi. Rammentatrice Antonella Vercesi.

Prevendita presso il City Bar di Via Manfredi 33 – da Lunedì a Sabato dalle ore 7 alle 19. Per info e prenotazioni: tel. 3282184586 oppure tramite email famigliapiasinteina1953@gmail.com

La commedia si svolgerà in sicurezza con obbligatorio l’utilizzo della mascherina Ffp2.