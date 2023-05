‘Un tuffo nel Trebbia’, il progetto di promozione turistica del territorio dell’I.T.C. San Colombano di Bobbio – AUDIO

‘Un tuffo nel Trebbia’, gli studenti del San Colombano di Bobbio impegnati in un progetto di promozione turistica del territorio di Bobbio e dell’Alta Val Trebbia a destinazione dei turisti francofoni e non solo.

Ideato dal prof. Andrea Alessandrini, docente di francese dell’I.T.C., il progetto ha visto protagonista la classe 4^AFM (Amministrazione, finanza e marketing), la quale ha accolto e intervistato, tra febbraio e aprile 2023, 11 interlocutori che si occupano tutti, a vario titolo e più o meno direttamente, di comunicazione turistica, marketing territoriale o turismo in Val Trebbia.

‘L’idea iniziale è stata quella di rendere studenti e studentesse attori in prima persona, non solo, del proprio apprendimento, ma anche della e nella propria comunità, gettando un ponte tra scuola e territorio, e, quindi, tra il loro presente scolastico e il loro avvenire formativo e professionale, nell’ottica dell’orientamento in uscita.’ spiega l’insegnante. ‘Secondariamente, l’obiettivo era fare qualcosa per un territorio troppo spesso bollato – senza appello – come una delle tante ‘aree interne’ del nostro Paese, espressione che reca con sé il fastidioso sottotesto di una condanna inesorabile allo spopolamento.’

‘Il progetto rientra nei Patti Educativi di Comunità, un protocollo di intesa che da anni l’Istituto Omnicomprensivo di Bobbio porta avanti in collaborazione con amministrazioni, privati, imprese, terzo settore e famiglie del territorio’ ha illustrato la prof.ssa Ernestina Bosoni, insegnante di economia aziendale e referente di tale percorso all’interno del polo scolastico della Valtrebbia.

‘Abbiamo chiamato a raccolta, attorno alla scuola e, tramite essa, simbolicamente, ai giovani e al futuro della comunità tutta, diversi stakeholder del marketing territoriale e del turismo della vallata, che magari collaborano già tra loro in modo più o meno estemporaneo, per cercare di avere un quadro complessivo di ciò che si fa in ambito di comunicazione turistica e turismo, di quali siano i punti di forza e di debolezza, nella speranza di gettare il seme di una futura sinergia che vada a tutto vantaggio della valle e delle sue enormi potenzialità’ argomenta la referente di plesso della scuola secondaria di secondo grado di Bobbio, prof.ssa Augusta Mazzolini, docente di economia aziendale.

A conclusione del progetto, nel corso del mese di maggio prossimo, gli alunni e le alunne della classe 4^AFM, dopo aver tradotto le interviste in lingua francese e averle pubblicate sul blog dedicato, si caleranno nei panni di creativi di un’agenzia di comunicazione e marketing, dando vita a una campagna di manifesti per la promozione turistica di Bobbio e della Val Trebbia, indirizzata a una popolazione turistica internazionale di lingua francese.