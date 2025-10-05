“Una questione di cuore”, successo a Castell’Arquato per il cortometraggio di Progetto Vita: “Obiettivo portarlo nelle scuole”

Grande successo di pubblico alla speciale proiezione del cortometraggio “Una questione di cuore” di Alessandro Zonin, venerdì’ 3 ottobre, a Castell’Arquato, nel salone d’onore del Palazzo del Podestà gremito di cittadini. C’era grande attesa per questo evento perché il cortometraggio di Zonin è stato girato in gran parte nei luoghi più suggestivi del Borgo della Valdarda.

Il film e la serata

Il film è tratto da una storia vera, dedicato al tema della prevenzione cardiaca e dell’utilizzo del defibrillatore, con il sostegno di Progetto Vita. Il corto è stato selezionato e presentato nella sezione dei cortometraggi alla recente Mostra del Cinema di Venezia 2025.

Organizzata dal Comune di Castell’Arquato la serata è stata vissuta con molta partecipazione ed emozione. Prima della proiezione il saluto del vicesindaco di Castell’Arquato Umberto Boselli e dell’assessore Romina Sirosi, che hanno ricordato il sostegno del Comune alla realizzazione del progetto e l’impegno a sviluppare ancora di più sul territorio la presenza dei defibrillatori.

Il messaggio di Progetto Vita

Gaetano Rizzuto, in rappresentanza del Direttivo di Progetto Vita, ha portato i saluti del Presidente Dario Costantini e della direttrice scientifica di Progetto Vita, la dottoressa Daniela Aschieri che cura il Progetto sin dal 1998. Rizzuto poi ha illustrato il lavoro fatto in questi 28 anni sul territorio piacentino, il più cardioprotetto d’Europa con quasi 1300 defibrillatori. Inoltre ha lanciato l’idea di portare il cortometraggio “Una questione di cuore” nelle scuole per coinvolgere sempre di più i ragazzi nella prevenzione.

La dottoressa Enrica Rossi, Dirigente Emergenza Territoriale 118 e Direttore dell’unità operativa delle professioni sanitarie ha portato l’esperienza di questi anni del 118 e di tutto il sistema che ha salvato tante vite umane colpite da arresto cardiaco. Ha poi spiegato che tutti possono usare il defibrillatore semiautomatico in caso di necessità perché basta seguire le istruzioni.

Il Cineclub

Valter Sirosi, presidente del Cineclub Piacenza “G. Cattivelli” ha illustrato il ruolo del Cineclub nella realizzazione del cortometraggio. M soprattutto la volontà di continuare a sostenere Progetto Vita con altri filmati per far crescere nella popolazione la cultura della solidarietà e della prevenzione.

Alessandro Zonin, il regista di “Una questione di cuore” ha detto che Castell’Arquato è un set ideale per girare. Infine ha ringraziato il Comune per il sostegno.

Christian Frigo, produttore del cortometraggio con la sua casa di produzione FILMICA, ha annunciato che si sta lavorando a livello nazionale per fare accordi con i Ministeri. Obiettivo portare “Una questione di cuore” tra i ragazzi delle scuole.

Alessandro Zonin

Infine Alessandro Zonin, il regista e Christian Frigo, il produttore hanno consegnato al Comune di Castell’Arquato e a Progetto Vita la locandina del cortometraggio con le firme di tutti i protagonisti dal regista e produttore agli attori (Elisa Billi, William Michael Roberts Eleonora Tiberia e Donatella Pompadour) a Giorgia Scalia che ha fatto il montaggio, con una dedica speciale “Diamo una scossa alla speranza”.

La serata si è concluso con un aperitivo e con la polenta offerta dalla sezione degli Alpini di Castell’Arquato.

