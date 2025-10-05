Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio chiude il precampionato con un successo su Ripalta Cremasca (3-1)

5 Ottobre 2025 Carlofilippo Vardelli Notizie, Sport, Volley
Pallavolo San Giorgio
Ha sorriso l’ultimo allenamento congiunto del precampionato la Pallavolo San Giorgio in vista del debutto contro Scandicci. Il team giallobiancoblù di coach Matteo Capra si è imposta per 3-1 sulla forte Cr Transport Volley Ripalta Cremasca, futura avversaria in campionato e tra le candidate al salto nel buio nella prossima serie A3. 

Un finale di preseason positivo, dopo il secondo posto al torneo di Pavia ed il test con la Volleyball Casalmaggiore di serie A2, in vista della prima in campionato che vedrà ospite al palazzetto dello sport di viale Repubblica la Pallavolo Scandicci, formazione giovanile della Savino del Bene di serie A1.

Pallavolo San Giorgio-Volley Cr Transport 3-1 

(27-25 26-24 12-25 25-22)

Pallavolo San Giorgio: Sesenna, They, Cornelli, Caviati, Bassi, Gilioli, Galelli (L), Lunardini, Tonini, Pratissoli, Cossali, Bresciani, Martinelli. All. Capra.

Cr Transport Ripalta Cremasca: Feroldi, Martinelli, Ottino, Bassi, Gabrieli, Labadini (L), Galbero, Boffelli, Valentini, Giordano, Boffi, Rossetti, Russo. All. Verderio-Vergine.

