Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio chiude il precampionato con un successo su Ripalta Cremasca (3-1)

Ha sorriso l’ultimo allenamento congiunto del precampionato la Pallavolo San Giorgio in vista del debutto contro Scandicci. Il team giallobiancoblù di coach Matteo Capra si è imposta per 3-1 sulla forte Cr Transport Volley Ripalta Cremasca, futura avversaria in campionato e tra le candidate al salto nel buio nella prossima serie A3.

Un finale di preseason positivo, dopo il secondo posto al torneo di Pavia ed il test con la Volleyball Casalmaggiore di serie A2, in vista della prima in campionato che vedrà ospite al palazzetto dello sport di viale Repubblica la Pallavolo Scandicci, formazione giovanile della Savino del Bene di serie A1.

Pallavolo San Giorgio-Volley Cr Transport 3-1

(27-25 26-24 12-25 25-22)

Pallavolo San Giorgio: Sesenna, They, Cornelli, Caviati, Bassi, Gilioli, Galelli (L), Lunardini, Tonini, Pratissoli, Cossali, Bresciani, Martinelli. All. Capra.

Cr Transport Ripalta Cremasca: Feroldi, Martinelli, Ottino, Bassi, Gabrieli, Labadini (L), Galbero, Boffelli, Valentini, Giordano, Boffi, Rossetti, Russo. All. Verderio-Vergine.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy