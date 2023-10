Unieuro Logistica, raggiunto accordo con premi di risultato fino 2100 euro. Cgil: “Soddisfatti, così si contrasta caro vita”

Magazzino Unieuro di Piacenza, in via Bazzani a Le Mose, firmato oggi, lunedì 16 ottobre 2023, un accordo di secondo livello con l’azienda BSB che gestisce l’appalto della logistica del colosso degli elettrodomestici. Previsto un premio di risultato di 1000,00€ al raggiungimento del 100% degli obbiettivi.

Inoltre, grazie all’accordo tra sindacati e azienda, viene riconosciuto un bonus presenza di 50€ al mese e un bonus per il periodo “peack season”, ovvero i picchi stagionali di massimo lavoro tra novembre e dicembre,

di altri 50€ per ogni giorno lavorato nei weekend, per un potenziale integrativo per ogni lavoratore fra i tutti i bonus (premio di risultato, premio presenza e premio peack Season) di circa 2100€.

“Come Filt Cgil esprimiamo soddisfazione per il risultato conseguito – si legge in una nota della Cgil – visto anche la congiuntura che sta vivendo chi lavora per vivere: alta inflazione e salari fermi. Gli accordi di secondo livello servonoa questo, a contrastare il caro vita e ridare un po’ di respiro ai lavoratori”.