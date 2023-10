Presentazione del libro fotografico di Silvia Camporesi “Mirabilia” il 21 ottobre

Sabato 21 ottobre alle 18.30 lo Spazio BFT ospita la presentazione del libro fotografico di Silvia Camporesi “Mirabilia”.

Con il libro fotografico “Mirabilia”, ed. Corraini, Silvia Camporesi compie un viaggio alla ricerca di luoghi speciali, meraviglie della natura, musei insoliti. Il suo interesse per tutto ciò che può essere definito irregolare e non canonico la porta a intraprendere un percorso unico, sia per la bellezza di questi luoghi – per la maggior parte fuori dalle classiche rotte turistiche, tendenzialmente non semplici da raggiungere, poco frequentati – che per le particolari suggestioni che propongono.

Se tesori come San Galgano o Villa Adriana a Tivoli possono esserci noti, pochissimi avranno sentito parlare del Museo Agostinelli di Dragona, del tempio ipogeo dei Damanhur o del Parco di Villa Rossi a Santorso. Guidati dallo sguardo dell’autrice attraversiamo un’Italia che sembra fuori dal tempo, un paese di una “bellezza estraniante”, dove ogni fotografia genera meraviglia e funziona come un’apertura su un paesaggio interiore, portando con sé un senso di spaesamento e inquietudine.

Dal 2017 al 2023, per oltre cinque anni, l’autrice ha compiuto un viaggio in Italia con l’intenzione di restituirci un ritratto fatto di edifici bizzarri e di stranezze naturali o artificiali, di luoghi armonici e di ambienti sommersi dal disordine.

Silvia Camporesi (1973), laureata in filosofia, attraverso i linguaggi della fotografia e del video costruisce racconti che traggono spunto dal mito, dalla letteratura, dalle religioni e dalla vita reale. Negli ultimi anni la sua ricerca è dedicata al paesaggio italiano.

Spazio BFT è il nuovo spazio espositivo di Piacenza, in vicolo Edilizia 25, dedicato alla fotografia e gestito dall’Associazione culturale TIFF-Collettivo di fotografia creativa. BFT propone eventi di sicuro interesse per gli amanti della fotografia, ma anche per chi è inrteressato a nuovi approcci culturali in città.