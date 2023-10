Consumo di suolo, il Prof Pileri: “Piacenza in Regione ha il più alto indicatore di cemento per abitante” – AUDIO

Consumo di suolo, Paolo Pileri presenta il suo libro il 17 ottobre: “Piacenza in Regione ha il più alto indicatore di cemento per abitante”. Durante la serata è prevista la presentazione del libro “l’intelligenza del suolo” del Prof, ordinario di Pianificazione del Politecnico di Milano, presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, alle ore 21.

Piacenza negli ultimi 15 anni è stata oggetto di un’intensissima capannizzazione – commenta Pileri a Radio Sound. Oggi questa Provincia è quella che in Emilia Romagna ha il più alto indicatore di cemento per abitante. E’ come se ci fosse da soffocare, quindi è evidente che una politica innovativa dovrebbe fermare questa strabordante cementificazione, ma non sembra essere così. In più anche la legge Regionale non fa altro che illudere parlando di una diminuzione di consumo di suolo, ma allo stesso tempo apre i portoni a qualsiasi insediamento, peggiorando di fatto la vita e il benessere dell’ambiente, della natura e dei cittadini.

Secondo Legambiente Piacenza è troppo il suolo agricolo che è stato occupato a Piacenza e provincia negli ultimi decenni. A partire dagli oltre 8 milioni di metri quadrati occupati dei vari poli logistici presenti sul territorio piacentino, di cui 3 milioni a Piacenza, oltre agli innumerevoli centri commerciali e parcheggi non alberati.

Cosa si può fare per invertire la rotta? Come possiamo tornare a dare valore al nostro terreno, a salvarlo? Come si dovrebbe progettare una città rispettosa del suolo? Sono preparati gli amministratori locali ad affrontare adeguatamente questo problema? A queste domande e a tante altre cercherà di rispondere la serata organizzata dal Circolo di Legambiente con ospite il prof. Paolo Pileri, uno dei massimi esperti sul tema del consumo di suolo. Sarà presente ed interverrà l’Assessora all’Urbanistica del Comune di Piacenza Adriana Fantini e sono stati invitati molti Sindaci e amministratori locali della Provincia

Gli ospiti della serata

– Paolo Pileri, ordinario in pianificazione territoriale ed ambientale al Politecnico di Milano.

– Adriana Fantini: assessore all’urbanistica del Comune di Piacenza.

– Giuseppe Castelnuovo, coordinatore della Consulta Ambiente e territorio di Piacenza.

Conduce la serata Laura Chiappa , presidente del circolo di Legambiente di Piacenza.