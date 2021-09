Urta una ciclista a piazzale Marconi e non si ferma a prestare soccorso, indagini in corso

Investe una donna in bicicletta ma non si ferma e prosegue la propria corsa. I fatti sono accaduti ieri mattina, 11 settembre. Una ragazza stava attraversando la strada in sella alla propria bicicletta in piazzale Marconi, di fronte alla stazione ferroviaria.

Una vettura ha urtato la ciclista, ma invece di fermarsi per prestare soccorso il conducente ha proseguito la marcia. Essendo il traffico piuttosto intenso in quel momento della giornata, sono stati numerosi i testimoni che hanno assistito alla scena. Alcuni pare abbiano anche annotato il numero di targa: gli accertamenti sono in corso. Fortunatamente la ciclista ha riportato lesioni non gravi.