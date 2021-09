“C’è un guasto all’impianto del gas, metta i gioielli in frigo”, anziana truffata a Castel San Giovanni

C’è una fuga di gas, dovrebbe mettere i gioielli in frigo per evitare che si rovinino mentre noi cerchiamo di riparare il guasto. Così due finti tecnici sono riusciti a truffare una donna nei pressi di Castel San Giovanni. Un copione ormai noto. Due uomini si presentato alla porta della padrona di casa e si presentano come tecnici, in questo caso del gas. Parlando di guasti e fughe invitano la vittima a riporre i gioielli in un luogo sicuro, come il frigo.

Ovviamente è tutto falso: mentre uno dei due distrae la malcapitata, il complice raccoglie gli oggetti preziosi. Dopo aver “finito di lavorare” i due si sono allontanati. Quando la proprietaria si è resa conto che nel frigo i gioielli non c’erano più non ha potuto fare altro che chiamare le forze dell’ordine.