U.S. Fiorenzuola, Michele Moroni è un nuovo giocatore rossonero

L’U.S. Fiorenzuola ufficializza l’ingaggio del suo sedicesimo giocatore. Si tratta di Michele Moroni, centrocampista del ’94 cresciuto nel Parma.

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive di Michele Moroni, centrocampista classe 1994, per la stagione di Serie D 2020/2021.

Nato e cresciuto nelle giovanili del Parma, Primavera compresa, ha collezionato presenze in Nazionale Under 19 e Under 20 prima di iniziare la sua carriera in Lega Pro tra le fila del Gubbio. Da lì, 3 anni alla Cremonese ed uno a Santarcangelo, sempre in Lega Pro.

Proprio con il Santarcangelo ha disputato due stagioni di Serie D, prima di approdare nella stagione 2019/2020 prima al Cattolica e poi al Borgo San Donnino prima del lockdown.

Moroni è una mezz’ala di piede destro, che il D.S. Bernardi (in foto con lui) ha reputato essere uno dei profili ideali per lo scacchiere di Mister Tabbiani.

Michele Moroni sarà a disposizione dello staff tecnico rossonero a partire dal pre-raduno estivo, fissato ufficialmente per lunedì 10 agosto 2020 a Fiorenzuola d’Arda nel pomeriggio.

A lui il benvenuto da parte della dirigenza nella famiglia U.S. Fiorenzuola 1922.

La rosa attuale in casa U.S. Fiorenzuola 1922

Confermati: Guglieri, Zaccariello, Facchini, Hathaway, Arrondini, Carrara, Tognoni, Battaiola, Romeo.

Nuovi: Oneto, Ferri, Bruschi, Stronati, Ghezzi, Vita, MORONI.

