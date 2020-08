Basket, è ufficiale: i Fiorenzuola Bees sono in Serie B!

Risultato storico per i Fiorenzuola Bees: i ragazzi di coach Gianluigi Galetti sono ufficialmente ammessi alla prossima Serie B di basket.

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 è felice di poter comunicare di essere stata ammessa al prossimo campionato Serie B Maschile per la stagione 2020/2021, in seguito al ripescaggio per meriti sportivi dopo la stagione 2019/2020.

Il campionato di Serie B partirà in data 15 novembre 2020, con il Girone B che è stato così delineato da parte della Federazione Italiana Pallacanestro.

Serie B girone B

Robur et Fides Varese. Fortitudo Agrigento. Sangiorgese Basket. Corona Platina. Omnia Basket Pavia. Fortitudo Basket Ragusa. Bakery Pallacanestro Piacentina. Pallacanestro Crema. Nuova Pallacanestro Olginate. Nuova Pallacanestro Vigevano. Green Basket Palermo. Pallacanestro Bernareggio. Pallacanestro Fiorenzuola 1972. JuVi Cremona. Cestistica Torrenovese Aquila Nebrodi. Bologna Basket 2016.

Risultato storico

Si tratta di un risultato storico per la società dei Bees, che dopo la cavalcata in Serie C Gold Emilia Romagna dello scorso anno, fermata solo dalla pandemia Covid-19, si trovava in testa alla graduatoria.

Un percorso cui la società intende dare i meriti a tutto lo staff tecnico, capeggiato da coach Gianluigi Galetti, allo staff medico, a tutti i lavoratori che ”lavorano nell’ombra” e, ovviamente, ai giocatori.

Fiorenzuola approda in Serie B, in un Campionato Nazionale, dopo un percorso fatto di diverse stagioni positive e una crescita costante del movimento, dalla prima squadra fino al settore giovanile.

