Us Fiorenzuola: capitan Ettore Guglieri rinnova per un altro anno

Us Fiorenzuola parte con le conferme: capitan Ettore Guglieri

Us Fiorenzuola 1922 è contenta di poter annunciare di aver sottoscritto il rinnovo di contratto per le prestazioni sportive del proprio capitano Ettore Guglieri anche per la stagione 2020/2021.

Guglieri inizierà la sua settima stagione con la maglia rossonera. E’ il primo tassello dell’organico che nel corso delle settimane verrà svelato da parte della società valdardese. Un organico che sarà presto messo a disposizione da parte del Direttore Sportivo Bernardi a Mister Tabbiani.

Grande felicità nella dirigenza Us Fiorenzuola

Tutta la dirigenza rossonera è estremamente soddisfatta nel poter annunciare, come ormai da tradizione, il capitano (classe 1984) come primo giocatore confermato per la nuova stagione.