Stava cercando di accendere un barbecue quando, per motivi da chiarire, è rimasta investita da una fiammata di ritorno. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di ieri, nella zona di Gerbido.

Protagonista una donna di 35 anni, che ha riportato ustioni su varie zone del corpo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno condotto la 35enne al pronto soccorso dell’ospedale di Parma in eliambulanza. Non si trova fortunatamente in pericolo di vita.