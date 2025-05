Uccise il collega a coltellate nella villetta di Niviano: Carella condannato a 15 anni

Omicidio di Niviano, condannato a 15 anni Emanuele Carella, il giovane accusato di aver ucciso il collega e coinquilino Paolo Troccola, 59 anni, all’interno di un’abitazione di Niviano. Abitazione che i due condividevano insieme a un terzo collega. Il processo si è svolto con rito abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo della pena. Carella doveva rispondere dell’accusa di omicidio volontario.

Il delitto

L’omicidio avvenne il 9 novembre 2023, all’interno di un’abitazione di via Monti, a Niviano di Rivergaro. Quella sera, il terzo lavoratore era rientrato in casa e aveva trovato Troccola in un lago di sangue accanto a una porta di vetro distrutta. Carella era in casa.

I carabinieri avevano rinvenuto un coltello insanguinato in giardino e la morte di Troccola per ferite da arma da taglio era stata confermata dall’autopsia. In effetti Carella aveva confessato di essere l’autore dell’omicidio. Nonostante la confessione, però, erano rimasti alcuni dubbi sulla vicenda e addirittura si era fatta larga l’ipotesi che Carella stesse coprendo una terza o quarta persona.

A Niviano era intervenuta per un sopralluogo anche la celebre criminologa Roberta Bruzzone.