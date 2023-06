Utero in affitto reato universale, FdI: “I bambini non sono merce da scegliere su un catalogo e acquistare” – AUDIO

“La recente approvazione in commissione Giustizia della Camera dei Deputati della proposta di legge che renderà, una volta concluso l’iter parlamentare, la pratica del cosiddetto “utero in affitto” reato universale, è stato il tema dell’incontro organizzato da Fratelli d’Italia all’Auditorium S. Ilario. Incontro dal titolo “I bambini non si vendono – Utero in affitto reato universale”. “Ad intervenire sul tema le deputate di FdI, Grazia Di Maggio e Maddalena Morgante.

“La pratica dell’utero in affitto è abominevole e disumana”, commenta Morgante, “una pratica che offende la dignità delle donne. Inoltre crediamo che i bambini debbano nascere da una mamma e da un papà, non scelti e comprati su un catalogo”.

“Vogliamo difendere il diritto primario di ogni bambino di avere un papà e una mamma, ma soprattutto vogliamo difendere il diritto del bambino di sapere qual è il suo papà e qual è la sua mamma. Tutelare insomma il diritto alle origini del bambino”, conclude Morgante.

Utero in affitto reato universale, come si articolerebbe questa legge?

“Questa proposta legge rende una pratica che è già vietata in Italia reato “universale”, perseguibile in Italia anche per chi si reca all’estero“, spiega Di Maggio.

“Non bisogna però cadere nelle strumentalizzazioni della sinistra: questo non va a discapito del bambino ma a discapito solo di coloro che pensano di poter acquistare un bambino, coloro che pensano che il bambino sia una merce come se fossimo in un supermercato. I bambini che sono nati attraverso questa pratica illegale, non riconosciuta in Italia, restano effettivamente legati al loro genitore biologico in quanto la trascrizione dall’estero avviene in Italia. Questi bambini, nel momento in cui vengono riconosciuti, possono accedere sia al servizio sanitario e anche ovviamente all’istruzione”.

A conclusione è intervenuto il Capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.