Consiglio comunale, minuto di silenzio per Berlusconi. Cugini (ApP) lascia l’aula, FdI lo attacca: “Gesto che non si può vedere”

La morte di Silvio Berlusconi divide il consiglio comunale di Piacenza. Già perché in apertura della seduta di oggi, il presidente del consiglio comunale Paola Gazzolo ha indetto un minuto di silenzio per ricordare il Cavaliere: “Ha segnato la storia del nostro paese, oggi è il momento del cordoglio e non della valutazione politica”. Tutti i presenti hanno accolto l’invito, tutti tranne Stefano Cugini, di Alternativa Per Piacenza. Cugini infatti è uscito dall’aula in polemica.

Dal canto suo, però, Cugini ha attaccato il presidente Gazzolo: “La presidente Gazzolo deve piantarla di trattare i consiglieri come scolaretti. Una roba del genere la si deve coordinare prima. Io ho il massimo rispetto di Silvio Berlusconi, come defunto, ma come politico ha rappresentato disvalori che hanno rovinato non solo la politica ma anche la società”.

A criticare fortemente la scelta di abbandonare l’aula da parte di Cugini è stato Nicola Domeneghetti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che ha parlato di “un gesto che non si può vedere”.