Tutti insieme 30 anni dopo! I giocatori del Piacenza calcio festeggiano la storica promozione in A. Oggi alle 17,30

Trent’anni fa, Cosenza, un gol di Fulvio Simonini e il Piacenza è in Serie A. Il 13 giugno saranno esattamente 30 anni da quel giorno, e in occasione di questo importante anniversario è stata organizzata una magica serata per fare festa con i protagonisti dell’epoca. L’evento L’appuntamento, nato da un’idea di Andrea Amorini con Radio Sound, è fissato proprio per martedì 13 giugno, al campo del Lyons Quarto. L’evento è confermato al coperto in caso di maltempo.

La giornata sarà aperta a tutti a partire dalle 17,30. Dalle 18:00, gli impianti di amplificazione diffonderanno la radiocronaca dell’epoca alternati agli interventi dei protagonisti intervistati dal radiocronista Andrea Amorini, che quel giorno era a Cosenza per la radiocronaca.

Il tutto si svolgerà alla Polisportiva Lyons Quarto, che ha messo a disposizione la propria struttura e sarà trasmesso in diretta su Radio Sound.

Due ore di amarcord senza limiti. Dopo il bagno di nostalgia, cena di gruppo sempre aperta a tutti.

L’altro motore della serata è stato Stefano Maccoppi, che ha radunato tutti i compagni dell’epoca. Ci sarà anche il direttore Gianpiero Marchetti, mentre Stefano Garilli e Gigi Cagni si collegheranno via telefono.

I giocatori del Piacenza Calcio della promozione in serie A

13 Giugno 1993 – Serie A: Massimo Brioschi, Tonino Carannante, Roberto Chiti, Totò De Vitis, Andrea Di Cintio, Gigi Erbaggio, Pino Ferazzoli, Rino Gandini, Agostino Iacobelli, Mino Lucci, Bobo Maccoppi, Daniele Moretti, Giorgio Papais, Gianpietro Piovani, Fulvio Simonini, Pasquale Suppa, Max Taibi, Francesco Turrini.

La magica stagione 1992/93 del Piacenza Calcio

Il 13 giugno 1993 il Piacenza Calcio dopo la vittoria a Cosenza, per la prima volta nella sua storia venne promosso in Serie A. Ad attendere i biancorossi di ritorno da Cosenza in aereo dopo le 23 ci fu uno stadio della Galleana colmo di tifosi in festa! L’esordio assoluto nella massima serie avvenne il 29 agosto 1993 contro il Torino di Mondonico, che vinse per 3-0 alla Galleana, mentre la prima vittoria arriva alla quinta giornata, per 2-1 sul Lecce.

Nonostante le difficoltà iniziali, la squadra di Cagni cresce di settimana in settimana facendo della Galleana uno degli stadi più ostici di tutta la A: dopo il Torino solo la Lazio riuscirà a vincere a Piacenza. Di assoluto rilievo anche la partecipazione alla Coppa Italia, che vede la clamorosa eliminazione del plurititolato Milan, giustiziato da un contropiede di Giampiero Piovani.

Ri-ascolta la storica Radiocronaca di Cosenza – Piacenza

Correva l’anno 1993, in una calda domenica di fine primavera.

Riviviamo la radiocronaca di Cosenza – Piacenza, trasmessa in diretta su Radio Sound con il commento di Andrea Amorini. Una partita che ha segnato la storia della città di Piacenza e del Piacenza calcio con una storica promozione in Serie A.

Era il 13 giugno del 1993 e Radio Sound trasmetteva così…

Cosenza – Piacenza del 13 Giugno 1993 (terminata 0-1) Radiocronaca di Andrea Amorini.

