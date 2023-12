Vacanze di Natale, sondaggio: i piacentini tornano a viaggiare per le festività scegliendo l’estero – AUDIO

Vacanze di Natale, sondaggio: i piacentini tornano a viaggiare scegliendo l’estero. E’ questo quanto emerge da un sondaggio realizzato con alcuni tour operator del territorio. Secondo Federalberghi invece sono oltre 19 milioni gli italiani che hanno deciso di mettersi in viaggio in occasione delle festività. Inoltre sarebbe in aumento il giro di affari globale per le feste, stimato in 14 miliardi e 993 milioni.

Quest’anno fortunatamente – commenta Daniele di Viaggi dello Zodiaco – ci ritroviamo in una condizione di “mondo riaperto al turismo”. Infatti è ritornata la voglia di partire e riscoprire i paesi stranieri, tornando a fare turismo in un certo modo. Abbiamo avuto diverse richieste per viaggi in Sudamerica e Oriente, oppure per mete insolite come l’Etiopia. Inoltre non mancano le scelte su classiche mete come Kenya, Sudafrica e Libia. Siamo ritornati al turismo dell’epoca prima del Covid.

Secondo Pier Paolo di Gattinoni Travel Store Piacenza i cittadini che decidono di partire scelgono l’estero. Abbiamo molte pratiche per le Maldive, Tanzania e qualche tour. La risposta è stata ottima, lo dicono i numeri. Un leggero calo di prenotazioni lo vediamo solo negli ultimi giorni, probabilmente a causa delle incertezze nazionali e internazionali.

Molti scelgono il viaggio come regalo di Natale da mettere sotto l’albero – spiega Silvia di 90° Parallelo Viaggi – prenotando mete per la prossima primavera. In particolare crocere, Caraibi, Zanzibar e Maldive. Più doni da far portare a Babbo Natale che spostamenti per le feste tra le scelte dei nostri clienti.

I nostri clienti – sottolinea Alessandra di Windsurf Viaggi – scelgono principalmente mete come i Caraibi e il Mar Rosso. C’è stata una buona risposta, ma soprattutto per il periodo successivo al Natale.

La voglia di partire è confermata anche da Alessandra di Lab Travel: C’è interesse per partire a Natale, ma anche per Capodanno. In molti hanno scelto il Mar Rosso, le capitali europee e per chi può spendere le Maldive.