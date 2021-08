Vaccini, in arrivo 200 mila dosi di Pfizer e Moderna: “Possibilità di anticipare le seconde dosi”

La campagna vaccinale in Emilia-Romagna accelera e la Regione è già pronta a recepire le indicazioni emanate dalla Struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo.

La Regione perciò si accinge ad aumentare le opportunità e le occasioni per potersi vaccinare – aggiungendo ai sistemi classici di prenotazione anche camper vaccinali, open day, e iniziative last minute e l’arrivo, previsto per la seconda metà del mese di agosto, di circa 200.000 dosi ulteriori del siero Pfizer-BNT e Moderna.

Elementi cui si aggiungono la possibilità di anticipare la seconda dose per chi è stato vaccinato con sieri a mRNA e l’impegno a proporre la vaccinazione a chi ha avuto l’infezione da Sars-Cov-2 da non meno di tre mesi e fino ad un massimo di dodici, in modo tale da poter ottenere il Green pass.