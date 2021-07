Val d’Arda, danni a causa della grandine, raccolti distrutti. Allerta meteo Gialla anche per il 27 luglio – FOTO

Val d’Arda, danni a causa della grandine e delle raffiche di vento. Il violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio di lunedì 26 luglio. In questa giornata da Allerta Meteo Gialla, sono state diverse le chiamate ai Vigili del Fuoco e Carabinieri soprattutto per gli alberi caduti a causa del maltempo. Ingenti danni anche per le coltivazioni.

Intanto la Protezione Civile ha diramato una nuova Allerta Meteo per la giornata di martedì 27 luglio. Infatti sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-occidentale.

Inoltre sono previsti venti forti da sud-ovest (50-61 Km/h), con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore.

VIOLENTA GRANDINATA IN VAL D’ARDA RACCOLTI DISTRUTTI

Una violenta grandinata si è abbattuta questo pomeriggio sui campi di Alseno, Chiaravalle e Fiorenzuola. A Fidenza si è creata una tromba d’aria che si è poi spostata nel piacentino. I danni sono enormi, per un disastro che si è compiuto nell’arco di mezz’ora. Ercole Parizzi, presidente della sezione di prodotto colture industriali di Confagricoltura Piacenza ha prontamente segnalato chiamando in associazione: “Qui è un disastro, non è rimasto nulla – ha dichiarato scorato l’agricoltore. “Non ho parole – ha proseguito Parizzi – è accaduto nel periodo peggiore perché i raccolti erano praticamente pronti. Degli 80 ettari dell’Agricola Saliceto dedicati al mais non si è salvato niente: erano tutti a mais dolce tranne un piccolo appezzamento. Questo tipo di mais è più delicato e non è stato risparmiato. Gravi danni anche sui campi di girasoli, per i quali forse qualche speranza di ripresa parziale si auspica ci possa essere. Devo ancora finire il giro dei campi – ha proseguito – non ho contezza precisa del disastro, ma anche la soia è stata notevolmente danneggiata. Sono scesi chicchi di grandine grossi come pesche. Da quando faccio l’agricoltore e sono quarant’anni, una cosa simile non l’avevo mai vista. La grandine ha rotto anche portoni, tetti e strutture”.

Confagricoltura Piacenza ha immediatamente avviato una mappatura per la stima dei danni che però si potrà avere solo nei prossimi giorni, anche se il quadro si presenta da subito molto serio.