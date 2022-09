Val Tidone Lentamente, il 4 settembre escursione a Borgonovo

Nel mese di settembre la rassegna di escursioni “Val Tidone Lentamente” prevede una serie di appuntamenti abbinati a tradizionali ed importanti eventi eno-gastronomici della Val Tidone piacentina, arricchiti dalle peculiarità storiche e culturali della zona.

Domenica prossima 4 settembre la guida escursionistica ambientale AIGAE Mirna Filippi organizza un’escursione unitamente alla “Festa d’la Chisola”, sagra di qualità che da oltre cinquant’anni viene realizzata e promossa dalla Pro Loco di Borgonovo Val Tidone: la camminata prevede diversi momenti interessanti e intende far conoscere ai partecipanti la Via Postumia, antica via consolare romana che collega Aquileia a Genova attraversando tutta l’Italia settentrionale e incrociando la Val Tidone, e il Sentiero del Tidone, nel comune di Borgonovo Val Tidone, e tutte le opera di bonifica che hanno interessato questo territorio dall’epoca romana in avanti.

L’escursione prevede il ritrovo presso il parcheggio della chiesa di Breno alle 8:30 e un incontro con la dottoressa Gloria Bolzoni del Museo Archeologico della Val Tidone per una chiacchierata introduttiva sulla viabilità antica in Val Tidone. Alle 11:30 possibilità di visita al Castello di Castelnuovo Val Tidone con “Atlante Turismo Piacenza” (minimo 10 persone – costo € 8).

La camminata, di circa 14 chilometri, è di tipo turistico e adatta a tutti con dislivello irrilevante. Previsto pranzo al sacco.

In collaborazione con la Pro Loco di Borgonovo, tutti i partecipanti saranno omaggiati di un buono consumazione per assaggiare la chisola sugli stand della concomitante “Festa d’la Chisola” di Borgonovo Val Tidone.

La quota di partecipazione è di € 12 per gli adulti, € 10 per i soci dell’associazione ‘Sentiero del Tidone APS’ e di € 8 per i minori di 18 anni: l’iscrizione obbligatoria deve pervenire entro venerdì 2 settembre e l’escursione si svolgerà con un numero limitato di partecipanti. Tutte le informazioni dettagliate si trovano sull’evento Facebook oppure contattando direttamente la guida escursionista ambientale AIGAE Mirna Filippi tramite i seguenti riferimenti: telefono 3923267010 (anche WhatsApp) oppure tramite email filippimirna@gmail.com .

Tutte le escursioni di “Val Tidone Lentamente” sono a numero chiuso e rispetteranno le normative anti-assembramento: il calendario aggiornato ed ufficiale è presente sul nuovo sito web www.sentierodeltidone.eu