Valeria Navach eletta segretaria della Società Italiana di Microchirurgia

Un incarico prestigioso, un impegno importante. Valeria Navach, responsabile facente funzione della Chirurgia plastica Val Tidone, è stata da poco eletta segretaria della Società Italiana di Microchirurgia (SIM). Un incarico per due anni, fino al 2025. “Una soddisfazione personale, senza dubbio – afferma Navach – Credo sia importante, al momento, diffondere ulteriori informazioni e conoscenze su una branca della chirurgia – la Microchirurgia, appunto – ancora relativamente nuova.

La sua nascita risale infatti agli anni ’80. Si tratta di un’area in continua crescita per la quale servono strumenti di grande precisione. Ogni giorno facciamo interventi particolarmente raffinati e complicati su strutture millimetriche. Per questo, per il prossimo anno, è previsto che l’ospedale di Castel San Giovanni affitti un microscopio binoculare per le ricostruzioni più complesse”.

Navach, a Piacenza da due anni, vede nella trasversalità della Microchirurgia il fulcro della disciplina: “A Piacenza abbiamo fatto vari interventi con gli otorini, altri con la Senologia e l’Ortopedia. A Castello, a esempio, è stato avviato un corso sta formando infermieri e colleghi delle altre discipline.

Sempre nell’ospedale della Val Tidone abbiamo iniziato a trattare con la microchirurgia il linfedema e ci occupiamo di ricostruzione nasale, paralisi facciale e ricostruzione mammaria con tessuto autologo. Per il 2024 la Chirurgia plastica di Piacenza sarà presente al Congresso europeo delle società di Microchirurgia che si terrà a Milano e per il 2025 di nuovo al Congresso nazionale della Società Italiana di Microchirurgia”.