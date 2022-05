Valorizzazione e promozione del territorio, incontro il 18 maggio a Villanova sull’Arda

A Villanova sull’Arda incontro pubblico sul tema “Valorizzazione e promozione del territorio – come diventare una comunità ospitale”.

Procedono a gran ritmo, sui territori del Po emiliano, le iniziative di coinvolgimento territoriale previste dal progetto europeo Adrionet: che ha come capofila la Regione Emilia-Romagna, coinvolge soggetti di sette Paesi dell’area adriatica (Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Albania, Serbia, Grecia), e ha come obiettivo la valorizzazione territoriale e una nuova fruizione turistica di aree di alto valore ma vulnerabili ed esposte a rischio di spopolamento.

A poco meno di un mese dall’importante convegno svoltosi al teatro di Zibello, alla presenza dell’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, gli stakeholder territoriali della provincia di Piacenza verranno nuovamente coinvolti mercoledì 18 maggio, in un incontro pubblico che si svolgerà al Municipio di Villanova sull’Arda alle ore 21, e avrà come tema “Valorizzazione e promozione del territorio – La comunità ospitale nei borghi rivieraschi: come può un borgo diventare una comunità ospitale?”.

Ne parleranno Fausto Faggioli (Borghi Autentici Tour srl) e Simone Taddei (Associazione Borghi Autentici d’Italia).

L’incontro, gratuito e aperto a tutti, è rivolto in particolare alle imprese locali del turismo e della ristorazione, alle associazioni culturali e a tutti i cittadini che intendono contribuire al benessere del proprio territorio migliorandone l’ospitalità turistica. I Comuni del piacentino espressamente coinvolti nel progetto Adrionet sono Calendasco, Caorso, Castelvetro, Monticelli e Villanova sull’Arda.

Nell’ambito del di Adrionet sono stati realizzati diversi incontri per la creazione di un Piano di promozione turistica dei territori sull’Asta del Po. In questo nuovo appuntamento continua il dialogo con le imprese locali del turismo e del commercio, con gli amministratori comunali e con le rappresentanze cittadina per definire gli strumenti e le azioni per rendere ogni borgo coinvolto una “Comunità Ospitale”.