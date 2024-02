Vandali in azione all’ospedale, fiamme all’esterno della struttura e stanze allagate: indagini in corso

Vandalismo, preso di mira l’ospedale di Piacenza. I fatti sono accaduti ieri sera. Alcune persone hanno allertato il 115 per alcuni cassonetti in fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente spegnendo quelli che sono risultati essere contenitori per la carta e il cartone.

Ancora da accertare le cause dell’incendio, ma non è da escludere che sia di origine dolosa. Il sospetto si fa largo anche per un altro episodio, accaduto quasi contemporaneamente.

Ignoti hanno messo mano a una delle manichette antincendio fissate alle pareti e hanno spruzzato acqua all’interno dell’ospedale creando una sorta di allagamento per il quale sono intervenuti sempre i vigili del fuoco. Entrambi gli episodi sono avvenuti intorno alle 22, viene istintivo pensare che gli autori dei due atti vandalici siano gli stessi. Indagini in corso.

Sul caso è giunta una nota dell’Ausl

Ieri sera due eventi, presumibilmente di natura non accidentale, hanno interessato il nucleo antico dell’ospedale di Piacenza. Poco prima delle 22, è stato dato fuoco ad alcuni materiali presenti all’esterno del chiostro che collega il giardino davanti al Day hospital di Oncologia e il retro del reparto di Medicina.

Probabilmente poco dopo un idrante è stato estratto dalla propria collocazione sul muro e utilizzato, provocando un allagamento degli spogliatoi dell’Oncologia. Nessun paziente e nessun dipendente è in servizio dell’Azienda è rimasto coinvolto negli incidenti. Non si registrano particolari danni e tutto è rientrato nella normalità poco dopo gli eventi. L’Azienda sporgerà opportuna denuncia alle autorità competenti