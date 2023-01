Vandalizzata l’auto del sindaco Katia Tarasconi: tentato furto o danneggiamento? Indagini in corso

Amara scoperta questa mattina per il sindaco Katia Tarasconi. Il primo cittadino, raggiunta la vettura per recarsi a lavoro, ha trovato uno dei finestrini distrutto. L’auto era parcheggiata, a quanto pare, proprio di fronte all’abitazione del sindaco: Tarasconi ha chiamato le forze dell’ordine e sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Molto probabile che si tratti del gesto di un aspirante ladro, il quale comunque non ha trovato nulla da rubare. Ma non si può certo escludere che qualcuno abbia intenzionalmente danneggiato l’auto del sindaco: anche per questo i carabinieri stanno indagando su quanto accaduto.