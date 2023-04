Vasta discarica abusiva di fianco al campo nomadi, Soresi (FdI): “Intervenire con pulizia e videosorveglianza” – FOTO

Una vasta discarica abusiva a cielo aperto. L’impressionante scenario si trova nei pressi di Strada Torre della Razza, di fianco al campo nomadi piacentino. Sulla questione interviene Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale.

Soresi racconta di aver ricevuto diverse segnalazioni che avevano per oggetto una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto, ubicata al fianco del campo nomadi di Strada Torre della Razza.

“Sono andata a verificare in prima persona per rendermi conto della situazione – afferma Soresi – ed il materiale accumulato è davvero tantissimo e di tipologia variegata: materassi, carrozzine, copertoni, porte, ferro, rame, grossi fusti di dubbio contenuto e lo stesso occupa un largo spazio, di almeno 20mx20m”.

“L’accumulo di rifiuti – prosegue la Consigliera – è facilmente visibile da chiunque si trovi a percorrere l’autostrada in direzione Piacenza. Pertanto, oltre all’impatto ambientalistico, tale situazione di degrado certamente non rappresenta una buona immagine per la nostra città, per i nostri cittadini e per chi – eventualmente – si trovasse a percorrere l’autostrada per raggiungere Piacenza allo scopo di visitarla”.

In merito a questa vasta discarica abusiva, Soresi ha presentato un’interrogazione per domandare se sia intenzione dell’Amministrazione ripulire la zona dall’enorme accumulo di rifiuti nonché assumere ogni utile iniziativa volta a scoraggiare l’abbandono di rifiuti in zona, ivi compresa la predisposizione di sistema di video sorveglianza.

Leggi anche: “Degrado nei pressi della stazione, l’intervento di Sara Soresi”