Volley, Superlega – Gas Sales Piacenza con un’altra missione: vincere Gara 4 e portare tutto alla “bella”

Gara 4 della Semifinale dei Play Off Scudetto edizione numero 41: domani con inizio alle 20.30 (diretta su volleyballworld.tv) Gas Sales Piacenza torna in campo al PalabancaSport per il quarto atto della Semifinale Scudetto. Dall’altra parte della rete l’Itas Trentino che nella serie al meglio delle cinque partite è avanti per 2-1 grazie alle due vittorie ottenute nelle prime due sfide. Piacenza ha poi espugnato Trento mercoledì scorso e si è così garantita la possibilità di tornare al PalabancaSport per giocare Gara 4.

Gara da dentro o fuori per la formazione biancorossa nel cammino di questa Semifinale dei Play Off Scudetto. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è obbligata a vincere per portare la serie a Gara 5 e non chiudere dopo quattro partite la sua corsa verso il tricolore. Un passo falso vorrebbe dire partecipare ai Play Off Finale 3° Posto in programma dal prossimo 29 aprile e che vedrà affrontarsi le due perdenti la serie delle Semifinali: la serie al meglio delle cinque partite assegnerà alla vincente un posto nella Cev Champions League della prossima stagione mentre la perdente giocherà la Cev Volleyball Cup.

Ripetere la gara giocata pochi giorni fa a Trento è l’obiettivo dei biancorossi. Nelle prime due sfide Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha pagato a caro prezzo il fatto di essere stata troppo fallosa soprattutto dalla linea dei nove metri, in Gara 3 il discorso è stato ben diverso, gli errori sono diminuiti e i biancorossi hanno tutte le intenzioni di ripetere, in fatto di carattere ed incisività dai nove metri, quanto visto a Trento.

Massimo Botti (allenatore Gas Sales Piacenza)