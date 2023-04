Serie B – La Bakery Piacenza si gioca tutto nella trasferta di Ozzano, Zamboni: “I ragazzi sono concentrati” – AUDIO

Per la Bakery Piacenza è un momento chiave: ora o mai più! Dopo aver perso lo scontro diretto con Ancona e in malo modo sul campo di Faenza, i biancorossi affrontano Ozzano nel match valido per la terzultima giornata di regular season. Si gioca sabato sera nella palestra bolognese, con la palla a due che verrà alzata alle ore 20:30. Nell’istante in cui scriviamo Piacenza è sesta, a 28 punti, mentre Ozzano occupa il quinto posto, a 30 punti. I biancorossi sono obbligati a vincere per tenere vivo il sogno che li porterebbe in B d’Elite, sperando contemporaneamente in un passo falso di Jesi (la squadra che occupa il quarto posto a +4 sui biancorossi).

Il focus sull’avversaria

La Sinermatic Ozzano è una formazione in ottima forma: in campionato ha vinto 5 delle ultime 6, battendo avversarie come Ancona e Fabriano. Nell’ultima uscita ha addirittura superato quota 100 punti, stritolando Empoli in trasferta. Sabato si giocherà al Pala Arti Grafiche, un palazzetto dove i ragazzi di coach Loperfido non perdono dal 7 gennaio. Nove le vittorie complessive per i rossoblù davanti alla propria gente, che hanno contribuito in maniera sostanziale ai 30 punti conquistati finora.

Tra gli elementi più importanti sottolineiamo il centrone Dimitri Klyuchnyk (oltre 15 punti e 6 rimbalzi a partita), Marco Barattini (12.6pts con 3.6ast) e capitan Matteo Folli (10.9pts con il 46% da tre). Occhio anche a Gioacchino Chiappelli, giocatore di grande esperienza e miglior rimbalzista della squadra. Ozzano ha il quarto miglior attacco del girone (80.6 punti di media) e la quinta peggior difesa (77.4pts concessi), per cui Piacenza dovrà necessariamente limitare le bocche da fuoco a disposizione di coach Loperfido e attaccare nel migliore dei modi.

Le parole di Simone Zamboni, responsabile del settore giovanile in casa Bakery Piacenza