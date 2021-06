Sabato e domenica il PalaPellicone a Ostia ha riacceso i riflettori sulle gare di judo. 362 atleti di 153 società sportive hanno disputato la Finale Nazionale per la classe Cadetti di Judo FIJLKAM.

In questo contesto la società Judo Shiai di Piacenza è salita ancora sul Podio. Uniche atlete Piacentine ammesse a questa Finale Nazionale Asia Sassi e Francesca Trongone.

LA Campionessa Piacentina Asia Sassi arriva in Finale conquistando un’ importantissima Medaglia d’Argento. Mentre Francesca Trongone, dopo un ottimo inizio vincendo il primo incontro in maniera egregia, viene poi fermata. Ottima soddisfazione per la società e per il presidente Fulvio Sassi che ribadisce che già è per pochi approdare a competizioni di questo calibro portare poi a casa un Argento è importantissimo.