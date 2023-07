Venerdì Piacentini, il 21 luglio la serata conclusiva con il tributo ai Beatles e i Cani della Biscia

Venerdì 21 luglio è in programma la serata conclusiva dei Venerdì Piacentini. L’evento propone, anche per il gran finale, musica, spettacoli, buona tavola e negozi aperti in tutto il centro storico.

Il programma della serata finale

Scorrendo il programma troviamo in Piazza Cavalli alle ore 21 lo spettacolo tributo a Beatles, il gruppo rock inglese considerato come il principale e più importante esponente della musica degli anni Sessanta. La band The Abby Road fa questo omaggio con abiti e strumenti musicali d’epoca.

Per il live che chiude la dodicesima edizione dei Venerdì Piacentini in piazza Duomo, i Cani

della Biscia – storica band piacentina – hanno preparato uno show inedito, con una scaletta

speciale, tutta da scoprire. Inizio alle ore 22.

Al Giardino della Liberta, dalle ore 19 è previsto un block party alla piacentina in via Santa Franca. Yoga a piedi nudi nel parco, con accompagnamento musicale dal vivo, group cycling con il team del Church Event, carne alla griglia e street food con i prodotti di Piacenza, mostre, performance e giochi per i bambini.

Si balla invece dalle ore 19 in Corso Vittorio Emanuele grazie a Paul Zeller, uno dei DJ che vanta il maggior numero di presenze sui Venerdì Piacentini, grazie ad uno stile riconoscibile e sofisticato.

Per chi ama i cantautori italiani, dalle 22 in via San Siro: Quattro Amici al Bar. Spazio al rock invece ai Giardini Merluzzo con Da Captain Trips. Rock psichedelico strumentale e visionario. Il loro ultimo album “Maths of the Elements” è un concept dedicato alla natura e i suoi elementi. Riccardo Cavicchia alla chitarra, Apollo Negri ai sintetizzatori, Federico Chiappa al basso e Tommaso Villa alla batteria.

Clicca qui per conoscere l’intero programma dell’ultima serata dell’edizione 2023 dei Venerdì Piacentini.