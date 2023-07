Susanna Russo è la nuova Miss Piacenza 2023, l’incoronazione durante i Venerdì Piacentini

Susanna Russo, 24 anni, è la nuova Miss Piacenza 2023. L’incoronazione è avvenuta ieri sera, durante i Venerdì Piacentini. Susanna è laureata in Scienze della Comunicazione, una grande passione per la danza, disciplina che pratica dall’età di 4 anni.

La serata durante i Venerdì Piacentini

Grande successo di pubblico, migliaia di persone in piazza Cavalli per assistere all’elezione di miss Piacenza 2023, evento promosso e voluto da Blacklemon l’agenzia di comunicazione che organizza i Venerdi piacentini e che dal 2016 invita l’organizzazione di Marco Pellegrini della Gym events, esclusivista del concorso miss Italia in Emilia-Romagna per organizzare la serata di Miss Piacenza

Serata densa di emozioni, coreografie, balletti dell’accademia di Danza Domenichino, esibizioni canore della giovanissima Linda Pellegrini di Carpaneto P.no. il tutto orchestrato dal direttore artistico di miss Italia Emilia Romagna, Antonio Borrelli, con la supervisione del talent scout ed organizzatore Marco Pellegrini, con le 17 concorrenti coordinate e coccolate da Yesi Phillips.

La proclamazione

Verso la mezzanotte la proclamazione, con la piazza ancora strapiena: sesta classificata Alessia di Maggio 19 enne di Bologna, premiata da Giorgia Bonaldo di Framesi, presidente di giuria, quinta la modenese Greta Bertoni, bravissima ballerina di latino americano, 18enne di Castelfranco Emilia premiata da Gianfranco Calderoni assessore di Carpaneto Piacentino, al quarto posto la piacentina Francesca Piccioli fasciata da SImone Castellini Vicesindaco di Pianello Val Tidone.

Il podio ha visto Margot Marchionni di Piacenza eletta miss Framesi premiata dai parrucchieri Barbara de I Narcisi e Fabio di Reality, al secondo posto con la fascia di miss Rocchetta Bellezza consegnata da Riccardo Amisani di Terre Padane, la 27 debuttante Eleonora Lambertini, laureata in economia lavora al Sole 24 ore, ex equo con la 17enne fuori concorso Alessandra Ferulli, anch’essa debuttante, che ha ricevuto la fascia di miss Mascotte, in quanto compie 18 anni nel 2024, premiata dal wedding planner Michele Squeri, segretario di giuria. Vince miss PIacenza 2023 Susanna Russo incoronata da Lara Boselli, miss Piacenza 2022, che ha affiancato Borrelli nella conduzione, e fasciata da Davide Sartori Prossimi appuntamenti nel piacentino il 5 agosto a Pianello Val Tidone, che da anni ospita in Piazza Umberto I la finale di miss Rocchetta Bellezza Emilia Romagna, ed il 18 si eleggerà miss Sorriso in piazza a Gazzola.