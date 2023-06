I Venerdì Piacentini tornano in grande stile ad animare il centro storico, dal 23 giugno al 21 luglio: “Enorme vetrina per la nostra città” – AUDIO

Un grande lavoro corale e sinergia. Sono gli ingredienti necessari per far sì che si possano fare grandi cose. Ed è proprio così che nascono i Venerdì Piacentini, uno degli eventi più amati dai piacentini e più conosciuti al di fuori dei confini della nostra provincia. E i Venerdì Piacentini tornano in grande stile dal 23 giugno al 21 luglio.

“Mia figlia ha incontrato un ragazza di Copenaghen e quando ha saputo che lei è piacentina ha esclamato: Ma a Piacenza fanno quella cosa fighissima dei Venerdì Piacentini!”. Un aneddoto raccontato dal sindaco Katia Tarasconi che la dice lunga.

La pandemia, lo ricordiamo, aveva costretto prima alla sospensione di questa manifestazione, poi a un formato ridotto. Nel 2023 torna la formula completa con ben cinque appuntamenti. E ovviamente le strade di Piacenza che si preparano ad accogliere iniziative di ogni tipo, da quelle ormai tradizionali come Miss Italia a vere novità come il wrestling. E poi musica, divertimento, appuntamenti culturali…insomma il solito ricchissimo programma che da sempre caratterizza la kermesse.

Perché un centro storico vivo significa due cose ugualmente importanti: divertimento per i cittadini e indotto per gli esercenti. I Venerdì Piacentini infatti si confermano la più importante manifestazione commerciale e turistica della Provincia di Piacenza e tra le prime in Emilia, con numeri sempre crescenti.

CHI ORGANIZZA I VENERDÌ PIACENTINI

A ideare il festival “Venerdì Piacentini” è stata l’agenzia di comunicazione piacentina Blacklemon, che organizza la kermesse dal 2011. Per l’edizione 2023 sono a capo della cordata di organizzatori le tre principali associazioni di categoria del settore (Confesercenti, Confcommercio e CNA) che hanno scelto di collaborare e di unire le forze per la buona riuscita del festival. Il Comune di Piacenza collabora con gli organizzatori riducendo i costi di occupazione suolo pubblico per i commercianti aderenti e fornendo in comodato d’uso gratuito un palco e altri allestimenti.

Una manifestazione a costo zero per i cittadini. I Venerdì Piacentini sono un evento privato realizzato da Blacklemon, in collaborazione con il Comune di Piacenza (svolgendosi su suolo pubblico) e con le associazioni di categoria del commercio. A finanziare il festival sono sponsor privati ed esposizioni promozionali, senza alcun contributo economico da parte del Comune di Piacenza . Non si chiede alcun contributo nemmeno ai commercianti del centro, i quali sono i principali destinatari dell’indotto della manifestazione.

IL PIÙ IMPORTANTE STRUMENTO DI PROMOZIONE DEL “BRAND PIACENZA”

Dei Venerdì Piacentini hanno scritto giornali a Milano, Parma, Lodi, Cremona, e in altre città dell’Emilia-Romagna e della Lombardia. La manifestazione ha promosso il brand Piacenza dal punto di vista turistico e commerciale con canali web e social dedicati. I Venerdì Piacentini sono di fatto uno dei principali “brand ambassador” di Piacenza e, proprio per come sono stati concepiti, sviluppati e migliorati nel tempo, sono considerati uno dei più importanti strumenti di marketing territoriale.

“Quanto più il festival resterà ancorato agli elementi caratteristici del territorio, come le espressioni artistiche locali o l’enogastronomia, tanto più circoscritte saranno le ricadute economiche, soprattutto se riusciremo a coinvolgere attivamente i pubblici esercizi e i negozi perché arricchiscano il programma con le loro iniziative. L’effetto sulla crescita negli anni successivi, dipenderà dalla capacità del festival di accrescere la notorietà di Piacenza come destinazione turistica, moltiplicando così, edizione dopo edizione, i risultati raggiunti”, spiegano gli organizzatori di Blacklemon.

IL PROGRAMMA DEI VENERDI PIACENTINI 2023

LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’