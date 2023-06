Europeo di Motonautica, Medaglia d’Argento per Massimiliano Cremona nella F250

Medaglia d’Argento per Massimiliano Cremona nella F250 dell’Europeo di Motonautica in Polonia. Buone prestazioni per Scarpa e Barbarini nell’Osy 400 del team piacentino C&B Racing Academy.

Massimiliano Cremona ha conquistato la medaglia d’Argento nella prova unica del Campionato Europeo di Motonautica F250. A Chodziez in Polonia il campione piacentino è giunto dietro al bulgaro Todorov e davanti al tedesco Hepner che ha chiuso il podio. Max, dopo aver vinto la prima manche ha pagato in classifica lo stop nella seconda mentre si trovava al comando.

Per il pilota piacentino, questo secondo posto, è giunto comunque al termine di un’altra buona prestazione in attesa di giocarsi il Titolo Mondiale a settembre.

Per i colori piacentini della C&B Racing Academy, nella categoria Osy 400, si sono fatti valere anche Davide Scarpa e Martina Barbarini giunti rispettivamente al decimo e nono posto.

Alex Cremona della C&B Racing Academy

Siamo comunque soddisfatti per la gara di Massimiliano, ma anche per come si sono comportati in una competizione così prestigiosa i nostri piloti Martina e Davide. Sicuramente c’è da lavorare, ma l’esperienza che hanno affrontato in questa trasferta polacca darà sicuramente, a loro e a tutto il team, uno stimolo in più per migliorare e trovare soluzioni per competere con i piloti maggiormente esperti di questa categoria. Sono contento anche per il 6° posto ottenuto da Jacopo Ravasio a Chignolo Po nella GT30.