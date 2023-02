Verso il nuovo PUG, continua il percorso partecipato: un questionario rivolto a tutti i cittadini

Presentate le nuove tappe del percorso partecipato che porterà alla stesura del nuovo PUG..Il 10 novembre scorso, Piacenza ha iniziato il percorso condiviso che condurrà la città alla stesura del nuovo Piano Urbanistico Generale. Un documento che orienterà le scelte del futuro verso uno sviluppo sempre più sostenibile, vocato alla rigenerazione delle aree dismesse, alla crescente accessibilità e sicurezza degli spazi pubblici, alla promozione di servizi sempre più efficienti, opportunità occupazionali di qualità e progetti culturali.

Tutti i cittadini interessati ad esprimere idee e opinioni sul tema possono compilare il questionario online sino al 31 marzo 2023.

Un questionario mirato a raccogliere segnalazioni, suggerimenti e valutazioni di chi abita e vive la città, i cui risultati saranno valorizzati nella strategia per il Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Piacenza.

L’obiettivo è di somministrare il questionario almeno a 300 cittadini che costituiscano un campione rappresentativo costruito sulla base della popolazione di riferimento in ragione di genere ed età, zona di residenza, livello di istruzione e condizione professionale, ma si terrà conto di tutti i contributi che verranno raccolti.

Per garantire la massima diffusione, il questionario verrà reso disponibile anche in formato cartaceo, da lunedì 20 presso la biglietteria di Palazzo Farnese – designato come “Casa del Piano” – e gli sportelli Quic di viale Beverora, nonché presso la portineria all’ingresso del Municipio in piazza Mercanti e la Biblioteca Passerini Landi.

Entro la prossima settimana, sarà a disposizione anche nelle sedi bibliotecarie decentrate alla Besurica, Farnesiana e in viale Dante.

Il questionario è in forma anonima e le risposte saranno analizzate e diffuse in modo aggregato, senza alcuna possibilità di risalire ai rispondenti. Alcune domande sono a risposta multipla, altre consentono il libero inserimento di proposte e riflessioni.