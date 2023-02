Cade con la bicicletta tra i boschi di Morfasso, ferito un uomo

Cade con la bicicletta tra i boschi di Morfasso. Stava pedalando in sella alla propria mountain bike quando è scivolato su una lastra di ghiaccio. I fatti sono accaduti tra i boschi di Morfasso, nei pressi di località Taverne. In seguito all’incidente, l’uomo ha trovato difficoltà a muoversi: fortunatamente in quel momento è transitato un altro passante che ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino: le sue condizioni non sono gravi.