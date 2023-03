Vertenza GXO, salta la firma del contratto. Ugl: “Difficoltà ad assumersi le proprie responsabilità”.

Quando alle ore 6 di questa mattina la RSA ed i dirigenti sindacali dell’UGL hanno cominciato a distribuire volantini fuori dal magazzino GXO di Piacenza, vi è stata un’ulteriore conferma che i lavoratori non avevano la benché minima idea di quali fossero le condizioni del loro contratto di lavoro che, come era stato comunicato nel pomeriggio di ieri, avrebbero firmato dalle ore 10.00 di questa mattina.

L’iniziativa di UGL, stante la condotta assolutamente non trasparente di questa vicenda, aveva l’obbiettivo di indicare ai lavoratori di firmare il contratto di assunzione per non rischiare la perdita del posto di lavoro, ma aggiungendo la seguente formula: “Con riserva di ogni azione a tutela dei miei diritti in quanto non sono state garantite ai lavoratori le necessarie informazioni in merito alla proposta contrattuale“.

Dopo più di mezza giornata di atteggiamenti schizofrenici da più parti pervenuti, l’azienda ha deciso di rinviare la firma dei contratti di assunzione da parte dei lavoratori.

Avevamo ipotizzato (e continuiamo a ritenere) che la fretta di firmare manifestata ieri derivasse dalla comunicazione inviata all’azienda dalla Prefettura di Piacenza su nostra sollecitazione. Allo stesso modo crediamo che il rinvio odierno palesi “una serie di difficoltà” ad assumersi le responsabilità di quello che si sta facendo, che preoccupa più di un attore di questa vicenda. Ad ogni modo siamo soddisfatti di aver, con l’azione di questa mattina, “incriccato” il meccanismo e con la sempre maggior consapevolezza dei lavoratori, confidiamo nell’iniziativa avviata dalla Prefettura, di cui abbiamo apprezzato l’estrema sollecitudine, per arrivare ad un tavolo di confronto dove finalmente si dica “pane al pane e vino al vino”.

Per quanto ci compete: restiamo vigili.