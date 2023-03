Baseball, Serie B – Poviglio e Ares Milano ospiti al XXV Memorial De Benedetti

Week-end pieno con due giorni di baseball targati Torneo “Città di Piacenza-Memorial Giovanni De Benedetti”. Giunta alla venticinquesima edizione, la manifestazione che tradizionalmente rappresenta il fiore all’occhiello del calendario pre-season del Piacenza ha quest’anno ospite di riguardo il Poviglio, formazione della massima serie, oltre ai milanesi dell’Ares che i biancorossi ritroveranno anche in campionato.

Con Poviglio sabato, con Milano domenica

Sarà proprio la sfida più difficile per Piacenza, quella con Poviglio, ad aprire sabato (inizio ore 15,30) il De Benedetti. Partite sulla distanza dei 7 innings con tutti i presupposti per potersi godere subito baseball vero. I reggiani sono reduci dalla brillante salvezza conseguita l’anno scorso al loro esordio assoluto in A e per questo 2023 coltivano l’ambizione di consolidare ancor più la loro presenza nella categoria regina. Sabato saranno ancora privi del loro lanciatore straniero Frank Luis Medina, cubano, protagonista l’anno scorso di una ottima stagione. Nonostante questa probabile assenza, Poviglio rappresenta sempre un avversario pericoloso che certamente pretenderà di far bella figura nel triangolare intitolato al fondatore del baseball piacentino.

La seconda giornata vedrà, domenica, l’entrata in scena dell’Ares Milano del simpatico Faso. Alle 11 affronterà la perdente della partita del sabato ed alle 15 la vincente. Piacenza non vuole partire battuto e potrà contare sulla rosa al completo riappropriandosi anche di Dall’Agnese e Perez che domenica scorsa erano in “prestito” ai Bergamo Walls, loro società d’origine, nel Memorial Chia vinto proprio dalla formazione di casa con Piacenza che si è dovuto accontentare del secondo posto. A due settimane dalla prima di campionato il risultato può ancora un assumere un significato relativo ma le prestazione è giustamente attesa, al cospetto di avversarie senza dubbio attendibili. E comunque, al di là di tutto, non sarebbe disdicevole riuscire ad incidere per la quinta volta il proprio nome nell’albo d’oro del torneo di casa.