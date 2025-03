Via Einaudi, ripiantumazione dello spartitraffico a protezione dell’abitato di Sant’Antonio

Inizieranno nei prossimi giorni, i lavori di ripiantumazione dell’aiuola spartitraffico laterale nel tratto di Via Einaudi che costeggia la strada e la pista ciclopedonale. Un intervento che non comporterà particolari modifiche alla viabilità durante l’attività di cantiere, ma permetterà di dotare la zona di una “infrastruttura verde” con l’intenzione di creare una barriera più efficace nelle sue funzioni di assorbimento delle emissioni inquinanti e del rumore dei veicoli, lungo un’arteria ad alto scorrimento.

Saranno messi a dimora arbusti sempreverdi della specie Laurus Nobilis e piante arboree del genere Acer e Pyrus spp, in sostituzione delle piante di Lauroceraso in condizioni di forte deperimento. Si procederà necessariamente anche al ripristino e al rafforzamento dell’impianto di irrigazione, visto che l’unica centralina a oggi in funzione non è in grado di fornire la pressione necessaria a garantire un apporto idrico adeguato alla vegetazione.

“Un intervento atteso – sottolinea il vice sindaco Matteo Bongiorni – con cui andiamo a realizzare un progetto di riqualificazione a tutela dell’abitato di Sant’Antonio, nell’area di via Carini e dintorni, dove si rende necessaria una maggiore protezione dall’inquinamento acustico e atmosferico legato al traffico di via Einaudi. Progetto redatto internamente dall’Ufficio Verde del Comune, che ringrazio anche perché si tratta di un intervento tutt’altro che banale data la scarsità di terreno disponibile e le caratteristiche dello spazio fisico in cui è calato”.

“A tale scopo infatti sono state individuate le specie arboree più idonee, con buone proprietà di assorbimento del particolato e altre funzioni ecosistemiche – tra cui la riduzione dell’effetto isola di calore – come previsto dal Regolamento urbanistico edilizio comunale, puntando peraltro sull’implementazione di elementi vegetali autoctoni”.

Il costo complessivo dei lavori, comprensivo di Iva, è di 106 mila euro.