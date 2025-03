E’ previsto per il 6 marzo, l’inizio dei lavori di rifacimento della pavimentazione bituminosa lungo il tratto di strada alla Verza che si estende dall’intersezione con strada Agazzana per circa 750 metri (come da planimetria allegata). Durante l’attività del cantiere, che dovrebbe concludersi entro la serata di venerdì 7 marzo, sarà vietata la circolazione a tutti i mezzi, con la sola eccezione dei residenti che debbano raggiungere le proprie abitazioni.

