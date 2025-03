Piazza Cittadella e dintorni, viabilità temporaneamente modificata da giovedì 6 marzo: tutte le informazioni

Il Comune di Piacenza informa la cittadinanza che da giovedì mattina 6 marzo a partire dalle 7 entreranno in vigore i provvedimenti temporanei relativi alla viabilità nella zona compresa tra piazza Cittadella e via Bacciocchi. Provvedimenti che si rendono necessari per consentire “lo spostamento della linea fognaria – recita l’ordinanza emessa oggi – interferente con la realizzazione del parcheggio interrato di piazza Cittadella”

Dalle 7 di dopodomani, dunque, e sino al termine dei lavori, è istituito il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Cittadella nel tratto fronte civico 24.

Sempre in piazza Cittadella, nel tratto di piazza formato tra l’intersezione stradale con largo Brigata Piacenza e l’intersezione stradale con via Baciocchi, è istituito il senso unico di marcia con direzione via Cavour.

Senso unico di marcia con direzione via Cavour anche in via Bacciocchi, nel tratto di strada formato tra l’intersezione stradale con via Cittadella e l’intersezione stradale con via Cavour.

La stessa ordinanza comunale prevede che sia la ditta esecutrice dei lavori (Edilstrade Buildings) a occuparsi della segnaletica stradale relativa alle temporanee modifiche viabilistiche e a fornire adeguate indicazioni ai residenti e chi ne abbia necessità.