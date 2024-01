Via Venturini a Piacenza occorre ripensare i parcheggi, raccolta firme dei commercianti e residenti. Interrogazione di Zanardi (FdI)

Via Venturini a Piacenza, occorre ripensare ai parcheggi della strada a senso unico, che collega Corso Vittorio Emanuele e via Beverora. Residenti e commercianti hanno promosso una raccolta firme da consegnare al comune perchè possa essere riveduta la situazione degli stalli. Dal rifacimento del fondo stradale con la segnaletica orizzontale rinnovata e i parcheggi a pagamento solo sul lato destro, si sono creati numerosi disagi. L’utenza attualmente è costretta spesso a parcheggi in doppia fila creando intralcio anche al traffico in transito. La soluzione proposta dai firmatari è la realizzazione di parcheggi anche sul lato sinistro, i quali non crerebbero alcun pericolo o disagio al traffico o ai residenti.

Via Venturi a Piacenza iinterrogazione di Zanardi (FdI)

Alla voce di residenti e commercianti si è unita Gloria Zanardi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che ha presentato all’amministrazione un’interrogazione a risposta scritta riguardante via Venturini.

Zanardi rileva: “Commercianti e residenti della via mi hanno segnalato che, a seguito del rifacimento del manto stradale, da agosto 2022 una volta ripristinata la segnaletica stradale orizzontale di delimitazione dei parcheggi a pagamento solamente sul lato destro della strada in direzione via Beverora e non sul lato sinistro dove sono contrassegnate esclusivamente due zone parcheggio per il “carico-scarico” e ove vige il divieto di sosta come da segnaletica verticale installata all’inizio della via”.

Via Venturi la raccolta firme di commercianti e residenti

Il consigliere di Fratelli d’Italia afferma: “I commercianti e residenti, che hanno anche promosso una raccolta firme che mi riservo di consegnare all’assessore competente, hanno evidenziato che l’eventuale previsione di parcheggi sul lato sinistro della strada, nella parte in cui la carreggiata si allarga, in direzione via Beverora, non ostacolerebbe in alcun modo la viabilità e non creerebbe pericoli, anche rispetto agli accessi ai passi carrai ivi presenti; al contrario la mancanza di un’idonea regolamentazione provoca disagi, costringendo l’utenza a parcheggi in doppia fila con relativo intralcio al traffico per i bus che percorrono tale tratto; inoltre si riscontra che spesso le automobili transitano, dopo avere oltrepassato il semaforo, a forte velocità, pertanto, occorrerrebbe prevedere strumenti idonei ad evitare i relativi pericoli per l’utenza, soprattutto quella debole”.

Via Venturi quali soluzioni?

Zanardi dunque ha chiesto all’amministrazione, previa verifica della situazione, se e quali soluzioni intende approntare per risolvere tali problematiche sopra descritte, in particolare: “– se intendono prevedere la fine del divieto di sosta sul lato sinistro direzione via Beverora nella parte in cui la carreggiata si allarga ed installare la relativa segnaletica; – se intendono ripristinare la corretta segnaletica con delimitazione dei parcheggi sul lato sinistro direzione via Beverora prevedendone adeguata regolamentazione; – se intendono prevedere soluzioni idonee affinché gli automobilisti siano dissuasi dal percorrere tale tratto a velocità troppo elevate e/o non consone rispetto alle caratteristiche della strada; – se intendono ripristinare l’idonea segnalatica per i posti disabili. In caso di riscontro positivo quale tempistiche di realizzazione prevedono per i singoli interventi”