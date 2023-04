Incendio in un condominio di via Roma. Le fiamme sono scaturite nel primo pomeriggio di oggi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco. I pompieri hanno raggiunto l’appartamento attraverso l’autoscala. All’interno era presente un ragazzo, intrappolato nell’abitazione. Gli operatori lo hanno raggiunto e lo hanno tratto in salvo. Il giovane è stato condotto al pronto soccorso per un principio di intossicazione.